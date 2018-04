Die Let's Dance-Wunschliste ist schon mal geschrieben! Daniela Katzenberger (31) stand vor dem Beginn der Tanzshow hoch im Kurs, als einer der Promis über das Parkett zu fegen. Dann die Enttäuschung für die Fans: Die Katze erteilte dem Erfolgsformat überraschend eine Absage! In einem Promiflash-Interview verriet sie allerdings, dass sie im nächsten Jahr die Herausforderung mit Sicherheit annehmen würde. Jetzt teilte die Kultblondine schon ihre Tanzpartnerfavoriten mit!

Mit Promiflash plauderte die 31-Jährige über ihre Fast-Teilnahme an der rhythmischen Reise. Dabei gab das sympathische Plappermaul auch direkt bekannt, wen sie dabei am liebsten an ihrer Seite gehabt hätte: "Ich habe ja so mehrere Favoriten gehabt. Wenn ich mir jetzt einen Tanzpartner hätte aussuchen dürfen, wäre es auf jeden Fall entweder Christian Polanc (39), Erich Klann (30) oder Robert Beitsch (26)." Ein leichter Job würde das für die drei aber wohl nicht werden, wie Dani weiter vermutete: "Ich wäre bestimmt nicht die perfekte Tänzerin, ich wäre bestimmt jemand gewesen, der sich von Show zu Show gesteigert hätte und das wäre für mich schon Sieg genug."

Zumindest bei einem Tänzer beruht der Partnerwunsch auch ganz bestimmt auf Gegenseitigkeit: Christian packte im Promiflash-Interview bereits aus, dass er Daniela als Bereicherung für die Sendung gesehen hätte. "Die redet halt auch so, wie es ihr gerade aus dem Mund herauskommt. Von daher hätte ich das, glaube ich, schon witzig gefunden", erklärte der 39-Jährige seine Einschätzung.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Hannes Magerstaedt / Getty Images Christian Polanc, Profitänzer

WENN Daniela Katzenberger im Hotel "Bayerischer Hof" in München

