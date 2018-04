Schuhberatung à la Sex and the City: Seit 2014 verkauft Modeikone Sarah Jessica Parker (53) ihre eigenen Schuh- und Accessoirekollektionen. Zurzeit können alle High-Heels-Begeisterten die Luxustreter der Schauspielerin in einem Pop-up-Store in New York ergattern. Das Highlight dabei: Die 53-Jährige, die in der Hitserie Sex and the City die Rolle der modebegeisterten Carrie Bradshaw spielte, steht sogar selbst im Laden und packt mit an! Dabei ist die dreifache Mutter sich auch nicht zu schade, den Kunden das Schuhwerk höchstpersönlich anzuziehen.



