Hat Caroline Beil (51) etwa ganz still und heimlich in Schottland geheiratet? Pünktlich zum Start in den März verbrachte die schöne Moderatorin mit ihrem Liebsten Philipp Sattler einige Tage im Norden. Vor allem das Couple-Selfie, das sie via Instagram mit ihren Fans geteilt hat, sorgte für Spekulationen. In der Bildunterschrift deutete sie nämlich an, dass sie "in einer besonderen Mission" unterwegs sei. Promiflash hakte nach: "Wir haben nicht geheiratet. Wir planen das alles noch und das wird wohl auch in diesem Jahr noch stattfinden. Aber gibt noch nichts genaues", erklärte sie bei der "Peppa Pig Land"-Eröffnung im Heide Park Soltau.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de