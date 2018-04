Gönnt sie ihrem Ex das neue Liebesglück etwa nicht? Gwyneth Paltrow (45) und Chris Martin (41) trennten sich im Jahr 2014 nach elf gemeinsamen Jahren. Eine wilde Schlammschlacht gab es nach der Scheidung nicht. Die beiden Hollywoodstars haben nach wie vor ein gutes Verhältnis zueinander und teilen sich das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder Moses (11) und Apple (13). Allerdings ist die neue Freundin des Musikers, Dakota Johnson (28), der Schauspielerin wohl ein Dorn im Auge. Sie soll die Beziehung der Turteltauben sogar sabotieren!

Im Interview mit der amerikanischen InTouch verriet ein Insider, wie Gwyneth wirklich über die junge Flamme ihres einstigen Gattens denkt: "Sie findet Dakota süß, aber sie will, dass Chris mit einer älteren Frau sesshaft wird." Das sei auch der Grund, warum die zweifache Mutter regelmäßig die Vorhaben des Paares durchkreuze. "Sie verändert ständig den Terminplan der Kinder, damit Chris von seinen Plänen mit Dakota zurücktreten muss", so die Quelle weiter. Der Coldplay-Frontmann sei davon ziemlich genervt, da sich die Beziehung mit dem Shades of Grey-Star deshalb etwas langsamer entwickle als ihm lieb sei.

Nicht nur Chris ist superglücklich mit seiner aktuellen Liebe – auch Gwyneth hat nach der Ehe mit dem Sänger einen neuen Mann an ihrer Seite: Seit Anfang des Jahres ist sie offiziell mit dem Drehbuchautor Brad Falchuk verlobt. Nach drei gemeinsamen Jahren will sich das Paar demnächst das Jawort geben.

Ouzounova / Splash News Chris Martin bei der NBC Today Show in New York

Frazer Harrison/Getty Images Schauspielerin Dakota Johnson auf den Golden Globe Awards am Beverly Hilton Hotel im Januar 2018

Gwyneth Paltrow/Instagram Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk

