Verbitterung oder gesunder Realismus? Die "Can't Get You Out Of My Head"-Sängerin Kylie Minogue (49) hat sich vor circa einem Jahr von ihrem Verlobten, dem australischen Schauspieler Joshua Sasse (30) getrennt, damals suchte sie den Grund für ihre Liebesflaute bei sich selbst und ihrer latenten Beziehungsunfähigkeit. Jetzt verriet sie in einem Interview, was sie von dem Bund der Ehe hält und die bodenständig wirkende Popikone erfrischt mit einer eher untraditionellen Aussage: Von Heiraten hält sie nichts.

Im Gespräch mit dem Magazin Red öffnete sie sich über die erneute Möglichkeit, den Bund fürs Leben zu schließen und überraschte mit ihrer frischen und modernen Lebenseinstellung: "Ich habe niemals gedacht, dass ich heiraten würde. Einfach nur verlobt zu sein, erscheint mir wie ein Experiment, weil ich noch nicht mal als kleines Mädchen die Vision hatte, vor den Altar zu treten." Die hübsche Australierin sieht den Grund ihrer eher ablehnenden Haltung in ihrer Erziehung: Ihre Eltern hätten ihr niemals diese Idee einer Lebensgemeinschaft zwischen zwei Menschen vermittelt. Es wäre einfach niemals etwas gewesen, auf das sie hingearbeitet habe.

Obwohl die Blondine mit der Trennung zu kämpfen hatte, scheint der Herzschmerz längst vergessen, hat die Pop-Prinzessin scheinbar eher inspiriert: Ab März geht sie nach zwei Jahren Pause wieder auf Tournee! Im Mai wird sie, neben vier weiteren Europastopps, den Berlinern ordentlich einheizen und ihr 14. Studioalbum präsentieren.

WENN.com Joshua Sasse und Kylie Minogue bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung

Ryan Pierso/ Getty Images Sängerin Kylie Minogue in Sydney

Fernanda Calfat/Getty Images for amfAR Kylie Minogue während der amfAR Inspiration Gala in São Paulo

