Sie kann es selbst noch nicht glauben! Vor acht Wochen fiel der Startschuss für Lisas neues Leben: Die Studentin kämpfte im The Biggest Loser-Camp gegen ihren inneren Schweinehund – und besiegte ihn mit Bravour. Mit unglaublichen 18,1 Kilogramm auf den Hüften verließ die einstige 116-Kilo-Frau Andalusien. Im Halbfinale stand jetzt das große Umstyling an – und Lisas neues Ich überstrahlte alles!

"Ich habe meinen Auftritt genossen. Alle waren total beeindruckt von mir. Das war Balsam für die Seele", schwärmte Lisa nach der Enthüllung ihres neuen Looks gegenüber Sat.1. Die Reaktion ihrer Mitstreiter und Coaches ist auch mehr als verständlich: In einem enganliegenden Spitzenkleid, das ihre neuen Kurven gekonnt betonte und einem breiten, glücklichen Lächeln zeigte Lisa allen, wie wohl sie sich nach der Zeit im Camp in ihrem Körper fühlt.

Nicht nur ihre beste Freundin Shirin war hin und weg von Lisas Aussehen. Auch die Trainer Mareike Spaleck und Ramin Abtin (45) kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. "Lisas Auftritt hat mich total gerührt. Endlich sieht sie so aus, wie sie sich es wünscht. Jetzt kann sie das Leben endlich so genießen, wie es eine 22-Jährige kann", strahlte Ramin.

Wie sich Lisa im "The Biggest Loser"-Halbfinale schlägt, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr auf Sat.1.

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidatin Lisa nach dem Umstyling

SAT.1/Johannes Mueller Lisa, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2018

SAT.1/ Daniel Waschnig Ramin Abtin und Mareicke Spaleck, "The Biggest Loser"-Coaches

