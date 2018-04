Mike Heiter hat endlich das Geheimnis hinter seinem strahlenden Markenzeichen verraten! Durch Love Island wurde der Essener vergangenes Jahr zum TV-Star – selbst in der Kuppelshow war sein schneeweißes Grinsen Thema. Im Promiflash-Interview verriet der Liebste von Elena Miras jetzt exklusiv, warum er sich eigentlich die Zähne richten ließ: "Meine Zähne selber haben mir nicht so gefallen. Die waren minimal schief. Ich bin ein Perfektionist, ich muss immer alles perfekt haben. Die haben mich einfach gestört auf längere Zeit." Die Lösung: Seine Beißerchen wurden abgeschliffen und von Keramikkappen neu ummantelt – für stolze 8000 Euro. Mit dem Ergebnis ist der Muskelmann auch heute noch sehr zufrieden: "Jetzt ist es das weißeste Weiß, was man machen kann. Das ist Hollywoodweiß!"



