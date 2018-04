Sie strahlen bis über beide Ohren! Alena Fritz (28) und ihr Mann Clemens (37) sind seit Februar 2016 offiziell ein Paar. Im August vergangenen Jahres krönte dann das gemeinsame Töchterchen ihr Liebesglück mit dem Fußballprofi. Um es offiziell zu machen, haben die beiden Turteltauben zwei Monate nach der Geburt zudem ganz still und heimlich standesamtlich geheiratet. Momentan könnte die kleine Familie also wohl kaum glücklicher sein. Das bestätigt auch der süße Schnappschuss des Dreiergespanns, den das Model jetzt mit ihren Fans teilte!

Am Sonntag postete Alena in ihrer Instagram-Story ein Gruppenbild mit ihrem Gatten und ihrem Baby: Superhappy lächeln die stolzen Eltern in die Kamera – nur das Gesicht ihrer kleinen Maus versteckt sich hinter einem großen Herz-Emoji. Den niedlichen Nachwuchs hält Papa Clemens auf dem Arm, während sich seine Frau ganz vertraut an ihn kuschelt. Zu dem spontanen Familienfoto schreibt die 28-Jährige: "Eis essen mit Freunden in der Sonne bei 24,5 Grad – was will man mehr?" Anscheinend haben auch die Neu-Eltern das schöne Wetter für einen Frühlingsausflug mit ihrem Spross genutzt.

Dass die beiden ihr Kind mit einem Smiley verdecken, ist derweil nichts Neues. Auf keinem der Bilder, die Alena oder ihr Liebster bisher von ihrer Tochter geteilt haben, ist das Gesicht der Kleinen zu erkennen. Ihre Entscheidung erklärte die junge Mutter in ihrer Insta-Story so: "Sie gehört zu uns. Trotzdem geht ihr süßes Gesichtchen niemanden was an!"

