Diese Urwaldbegleiter sind echte Buddys geworden! Am Sonntagabend ging es beim perfekten Promi-Dinner mal wieder heiß her: In der Dschungelcamp-Edition durften Bachelorette-Sieger David Friedrich (28), Transgendermodel Giuliana Farfalla (21), Kickerstar Ansgar Brinkmann (48) und Tropenmama Natascha Ochsenknecht (53) noch einmal gegeneinander antreten – dieses Mal ging es jedoch um die goldene Kochmütze. Beim abschließenden Menü von David bekam der Schlagzeuger Hilfe von seinem Kumpel Kamil Golik – und dessen TV-Auftritt löste in Cheyenne Ochsenknecht (18) echte Sehnsucht aus!

Als Begleiterin ihrer Mama war Cheyenne im Januar mit an die australische Küste geflogen. Kamil hatte den Sitz neben Rosenanwärter David gewärmt – und während ihre Liebsten im Busch um die begehrte Krone kämpften, wurden ihre Anhänge im Versace-Hotel zu echten Freunden. Als sich ihr BFF beim Koch-Wettkampf im Fernsehen um Kopf und Kragen rührte, ließ sich das Nachwuchsmodel entsprechend zu einem lieben Kommentar herab: "Ich vermisse meine Nervensäge!", schrieb Cheyenne in ihrer Instagram-Story zu einem kurzen Clip des kochenden Kamil.

Besonders viel Glück brachte die "Nervensäge" seinem besten Freund aber nicht: Davids Gäste mussten kalte Currywurst mit einer scharfen, selbst zubereiteten Soße von Kamil ertragen – und verfrachteten den Hottie auf den dritten Platz.

MG RTL D / picture alliance/ Daniel Schoenen Ansgar Brinkmann, Giuliana Farfalla, Natascha Ochsenknecht und David Friedrich beim Dschungel-Dinner

WENN / AEDT Cheyenne und Natascha Ochsenknecht bei den Bunte New Faces Awards 2017

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich und sein Kumpel Kamil Golik

