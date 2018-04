In Kürze zählt die britische Königsfamilie ein weiteres Mitglied: Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) freuen sich derzeit auf ihr drittes gemeinsames Kind – und ihre beiden Sprösslinge Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) auf ein neues Geschwisterchen! Ob am Ende ein Brüderchen oder ein Schwesterchen in der Wiege liegen wird, kann dem bisher jüngsten Royal allerdings ziemlich Schnuppe sein: Klein-Charlotte macht niemand ihren Platz streitig!

Warum Charlotte das Geschlecht ihres Geschwisterchens vollkommen egal sein kann? Ganz einfach: Die kleine Prinzessin muss sich keine Gedanken über die Thronfolge machen – sie ist und bleibt auf Platz fünf der Rangfolge! Vor einigen Jahren hätte das noch ganz anders ausgesehen: Erst seit März 2015 können weibliche Thronfolger nicht mehr von jüngeren, männlichen Anwärtern überholt werden. Vor der Neuregelung hätte die Zweijährige ihr Recht auf den Thron somit an einen kleinen Bruder abdrücken müssen.

In zwei Fällen bleibt die britische Thronfolge allerdings streng: Wären William und Kate nicht verheiratet, wären ihre Nachkommen von der direkten Thronfolge ausgeschlossen. Auch eine nachträgliche Heirat würde daran nichts ändern. Zudem muss der zukünftige König oder die zukünftige Königin weiterhin der anglikanischen Kirche angehören. Was denkt ihr – Brüderchen oder Schwesterchen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Chris Jackson / Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte in Hamburg

Arthur Edwards/Getty Images Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz William, Prinz George in Warschau

Chris Jackson / Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William im Juni 2017

