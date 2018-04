Vor wenigen Wochen haben US-Medien bekannt gegeben, dass Gwen Stefani (48) ihre eigene Show in Las Vegas bekommt. Damit tritt die No Doubt-Sängerin in die Fußstapfen von Megastars wie Britney Spears (36), Elton John (71), Jennifer Lopez (48), Mariah Carey (48) und Shania Twain (52) – auch sie haben die Glücksspielmetropole gerockt. Nun bestätigt die Blondine die aufregenden News höchstpersönlich – und der Starttermin für die Konzerte steht auch schon fest!

"Es ist so weit! Meine allererste Las-Vegas-Show 'Just A Girl' findet am 27. Juni statt", schreibt die Musikerin auf ihrem Instagram-Account. Der Video-Post verspricht ein Konzerterlebnis ganz im Stefani-Style und präsentiert den Namen ihrer Show in blauer Leuchtschrift – es folgen Ausschnitte früherer Auftritte, verbunden mit der Ankündigung: Wer ein Ticket für Gwens Performance ergattern möchte, sollte nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Der Vorverkauf beginnt in den nächsten Tagen – die Konzertreihe selbst geht bis März 2019.

Für die Liebste von Country-Sänger Blake Shelton (41) ist das Engagement in der Partyhauptstadt eine tolle Sache. Schließlich muss sie so nicht wie bei früheren Tourneen von Stadt zu Stadt ziehen. Die Dreifachmama kann sich für knapp ein Jahr in Nevada niederlassen – schön familiengerecht also. Was meint ihr, wird Gwen Las Vegas rocken? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Kevin Winter / Getty Images Britney Spears bei einer Show in Las Vegas

Larry Busacca/Getty Images for MasterCard Gwen Stefani, Sängerin

Fern Gwen Stefani, Blake Shelton und Gwens Söhne Apollo, Zuma & Kingston in Los Angeles

