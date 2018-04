Schon ganz bald ist es so weit: Annemarie (40) und Wayne Carpendale (41) werden zum ersten Mal Eltern. Der Schauspieler und die schwangere Moderatorin halten ihre Fans seit der Schwangerschaftsverkündung immer auf dem neuesten Stand. Zumindest in Sachen Babykugel. Das Geschlecht des Nachwuchses wurde bisher nicht bekannt gegeben. Mit einem neuen Post schafft Wayne nun endlich Klarheit – allerdings nicht so, wie sich seine Fans das erhofft hatten.

"Es wird ein…", steigert der 41-Jährige die Spannung mit einem neuen Instagram-Post. Ein Leerzeichen später ist klar, der Baldpapa macht einen Scherz. "Es wird ein… Teddy", lautet der ganze Kommentar zu einem lustigen Schnappschuss. Darauf zu sehen: Der Sohn von Howard Carpendale (72) mit einer Babytrage um den Oberkörper geschnallt. Der Passagier in der Vorrichtung? Na klar, ein kuscheliger Teddy!

Nach reichlich Spekulationen machte das Couple Annemaries Schwangerschaft im November 2017 öffentlich. Lange kann es also nicht mehr dauern, bis der kleine Carpendale-Spross das Licht der Welt erblickt. Was meint ihr – bekommt das Paar einen Sohn oder eine Tochter? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

