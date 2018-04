Längst kocht die Gerüchteküche über und länger kann er es nicht leugnen: Tristan Thompson (27) hat Khloe Kardashian (33) betrogen! Dabei handelte es sich nicht etwa um einen kleinen Seitensprung. Der Cleveland-Cavaliers-Sportler ist ein übler Wiederholungstäter. Das Schlimmste an der ganzen Tragödie: Der Keeping up with the Kardashians-Star ist im neunten Monat schwanger und liegt in diesem Augenblick in den Wehen. Khloes Welt steht Kopf! Lamar Odom, ihr Exmann, fühlt mit seiner Verflossenen.

Bevor sie den untreuen NBA-Star kennenlernte, mit dem sie jetzt eine Tochter erwartet, war die 34-Jährige mit Lamar (38) verheiratet. Dessen enger Vertrauter offenbarte gegenüber People, was Lamar von dem ganzen Fremdgehskandal hält. "Lamar tut das alles schrecklich Leid. Er ist in Gedanken bei Khloe, ist aber nicht sicher, ob es angebracht ist, sich bei ihr zu melden", verriet die Quelle. Auch der 38-Jährige war seiner ehemaligen Gemahlin fremdgegangen, woraufhin sie die Scheidung einreichte.

Knapp acht Jahre lang waren Khloe und Lamar ein Paar. Seine Untreue konnte sie ihm nicht verzeihen und trennte sich umgehend. Auch ihrer jetzigen Beziehung zu Kindsvater Tristan scheint das Reality-Sternchen keine zweite Chance geben zu wollen. Zutiefst verletzt kündigte sie an, ihn aus ihrem und Leben und dem ihres Baby-Girls zu verbannen.

Slaven Vlasic/Getty Images Khloe Kardashian bei der NBC Universal 2016 Upfront Presentation

Frazer Harrison/Getty Images for Race to Erase MS Lamar Odom und Khloe Kardashian auf einem Event 2012

Jason Miller/Getty Images Tristan Thompson beim Cleveland Cavaliers Media Day

