Amal Clooney (40) hatte den Glauben an die wahre Liebe schon aufgegeben! Das verriet die Ehefrau von Hollywoodstar George (56) in einem offenen Interview, in dem sie nicht nur über den Beginn ihrer großen Lovestory zu dem Oscar-Preisträger und ihre vorangegangenen Selbstzweifel sprach. Die schöne Menschenrechtsanwältin gab auch intime Einblicke in das Leben als Zwillingsmami und verriet die ersten Worte ihres niedlichen Nachwuchses!

So kennen Fans die 40-Jährige gar nicht! Sowohl Amal als auch George halten sich üblicherweise bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. Der Vogue erzählte die Anwältin nun allerdings von der Zeit, kurz bevor sie ihren Zukünftigen kennenlernte. Ihr überraschendes Geständnis: Sie habe nicht mehr daran geglaubt, sich richtig zu verlieben. "Ich war 35, als ich ihn traf. Es war nicht klar, dass ich das erleben würde. Und ich habe mich weder darauf gefreut, noch wollte ich heiraten oder eine Familie gründen ohne Liebe." Heute, fünf Jahre später, ist sie nicht nur mit einem der erfolgreichsten Männer der amerikanischen Traumfabrik verheiratet – sie ist auch Mutter zweier zuckersüßer Kleinkinder, die mit ihren 10 Monaten schon munter drauflosplappern!

"Wir haben schon ein paar 'Mamas' und 'Dadas' gehört. George war sehr darum bemüht, dass 'Mama' ihr erstes Wort wird", berichtete Amal. Sie verriet auch, dass Ella und Alex regelmäßig zwischen sechs und acht Uhr morgens ins Bett ihrer Eltern krabbeln würden, um den Tag mit einer kräftigen Portion Kuscheln zu beginnen! Hättet ihr gedacht, dass auch so eine starke Frau wie Amal mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte?

Frazer Harrison / Staff / Getty Images George und Amal Clooney

Splash News George und Amal Clooney 2017 in Paris

Pascal Le Segretain / Getty Images Amal und George Clooney auf der 66. Berlinale 2016

