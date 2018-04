Das Volk ist schon ganz gespannt: Noch in diesem Monat soll Herzogin Kate (36) ihren dritten Nachwuchs endlich auf die Welt bringen. Für die Royal-Lady heißt es also, sich langsam auf die Geburt einzustellen. Damit an dem großen Tag alles reibungslos klappt, ist bereits jetzt alles für den Ernstfall vorbereitet: So wird die Geburt von Prinz Georges (4) und Prinzessin Charlottes (2) Geschwisterchen ablaufen!

Anders, als wenn die Herzogin sonst unterwegs ist, wird sie beim Einsetzen der Wehen nicht in dem üblichen Familien-Range-Rover mit einer Entourage an Security zum Krankenhaus gebracht. Laut OK! wird Kate viel mehr einen Autotransport wählen, der weniger Aufsehen erregt. Genau wie bereits bei der Ankunft von George und Charlotte, wartet im Lindo Flügel des St Mary's Hospitals dann ein Team auf die werdende Mutter, um sie bei der Geburt zu unterstützen. Und auch für Erholung wird gesorgt: Damit Kate nach den Strapazen neue Kraft tanken kann, kümmern sich ausgewählte Krankenschwestern von 12:00 Uhr abends bis 9:00 Uhr morgens um den Nachwuchs.

Kate bekommt also auch bei ihrem dritten Kind das volle Sorglos-Paket. Die Extraportion Schlaf hat sie nach der Niederkunft aber auch dringend nötig – schließlich steht schon kurze Zeit später der erste offizielle Termin für sie, Prinz William (35) und den neuen Spross an. Bereits bei George und Charlotte wurde das Verlassen des Hospitals ein reines Medienspektakel.

Simon Dawson/AFP/Getty Images Herzogin Kate im Auto

Danielle Leal-Olivas/AFP/Getty Images Der Lindo Flügel des St Mary's Hospitals in London

Scott Heavey/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit Prinz George

