Da mischt die ganze Familie mit! Bei Khloe Kardashian (33) dürften die Gefühle gerade Achterbahn fahren: Obwohl sie vor Freude über die Geburt ihres ersten Töchterchens wohl ganz aus dem Häuschen ist, muss sich der TV-Star gleichzeitig mit der problematischen Beziehung zu Mehrfach-Fremdgeher und Sportler Tristan Thompson (27) auseinandersetzen. Vor allem Khloes Familie soll rasend vor Wut auf den NBA-Spieler sein – und wollen eines um jeden Preis verhindern: Das neue Klanmitglied soll unter keinen Umständen "Thompson" heißen!

In der Frage nach dem Namen ihrer kleinen Prinzessin soll Khloe nun um den Rat ihrer Geschwister und Mutter gebeten haben – und soll damit eine wahre Diskussion vom Zaun gebrochen haben. Laut den Aussagen eines Insiders gegenüber Hollywood Life soll es dabei aber nicht um den Vornamen der kleinen Maus gehen: "Khloe ist unglaublich verletzt im Moment, so sehr, dass sie seitens ihrer Familie so sehr unter Druck steht, ihrer Tochter nicht Tristans Nachnamen zu geben." Wenn es nach Kim (37), Kourtney (38), Kris (62) und Co. geht, verdient Khloes Baby nur das Beste: den Namen Kardashian!

Trotz aufgetauchter Aufnahmen, die Tristan beim Fremdknutschen zeigen, habe Khloe noch nicht mit ihm abgeschlossen. Vielmehr soll die 33-Jährige darauf hoffen, durch die Geburt ihres Babys die Beziehung zu dem Basketballer retten zu können. Neben ihrer kleinen Windelträgerin soll dabei auch eine Therapie helfen.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, It-Girl und Reality-Star

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, NBA-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de