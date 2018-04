Ihre Follower stärken ihr den Rücken. Mit der Bekanntgabe ihrer Trennung sorgten die Schauspiel-Stars Channing Tatum (37) und Jenna Dewan (37) Anfang des Monats für DIE Schocknachricht aus Hollywood. In einem Statement gab das Paar bekannt, nach acht Jahren Ehe friedlich zu dem Entschluss gekommen zu sein, in Zukunft nur noch freundschaftliche Wege gehen zu wollen. Seitdem kursieren im Netz zahlreiche Theorien über die Gründe für das Liebes-Aus. Trotz der Anschuldigungen gegen ihren Ex-Mann sieht Jenna das Positive – und richtet sich nun direkt an ihre Fans.

Zu einem Pic, das die brünette Tänzerin in einer nachdenklichen Pose am Strand zeigt, schreibt sie auf Instagram: "Danke für all eure Liebe. Ich liebe euch genauso!" Jenna scheint optimistisch in die Zukunft zu blicken und powert sich in diesen Tagen, wie Paparazzi-Aufnahmen beweisen, vor allem beim Sport aus.

Für Negativschlagzeilen, die ein schlechtes Bild auf Channing werfen, hatt die 37-Jährige offenbar gar nichts übrig. Nachdem zuletzt Gerüchte laut geworden waren, der Vater ihrer Tochter Everly (4) habe die Ehe wegen ausgiebiger Trinkgelage und mehrerer Seitensprünge auf dem Gewissen, wandte sie sich an die Öffentlichkeit und betonte: "Das ist alles Unsinn! Was wir in unserer Verkündung geschrieben haben, entspricht der Wahrheit." Demnach lieben sich die beiden nach wie vor – das jedoch nur noch als gute Freunde.

Kevin Winter/Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan auf der "Comrade Detective"-Premiere

Anzeige

Splash News Jenna Dewan in Los Angeles

Anzeige

AKM-GSI / Splash News Channing Tatum und Jenna Dewan mit ihrem Kind

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de