Am Samstag rockt Megastar Beyoncé (36) die ganz große Showbühne: Die Sängerin tritt als Headliner auf dem Coachella-Festival auf. Über eine mögliche Reunion mit den Destiny's Child-Mädels Kelly Rowland (37) und Michelle Williams (37) auf der kalifornischen Veranstaltung wurde viel spekuliert – einige Details deuteten jedoch nicht auf eine Wiedervereinigung der Girls hin. Aber nun will ein Insider dem Wirrwarr ein Ende bereiten: Die Band soll tatsächlich ein Mini-Comeback feiern!

Das offenbarte eine Quelle jetzt dem Magazin Page Six: "Beyoncé und Destiny's Child kommen wieder zusammen! Es wurde angekündigt, gemunkelt, wieder zerstreut, es wurde nichts Weiteres erzählt. Aber es passiert!" Mit dem Überraschungskonzert soll Queen B bei ihren Fans etwas wiedergutmachen wollen – nämlich, dass sie wegen ihrer Zwillingsschwangerschaft im vergangenen Jahr nicht wie geplant das Coachella rocken konnte.

Destiny's Child wurde Ende der 90er Jahre als R&B-Girlgroup weltberühmt – im Herbst 2005 trennten sich die Ladys im Guten. Ihre Hits, wie "Survivor" oder "Say My Name", sind nach wie vor richtige Disco-Kracher – und werden auch bestimmt auf dem Wüsten-Festival für wahnsinnig gute Laune beim Publikum sorgen.

Instagram/ kellyrowland Beyoncé, Kelly Rowland und Michelle Williams

Anzeige

Instagram / beyonce Beyoncé und ihre Zwillinge Sir Carter und Rumi

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Michelle Williams, Kelly Rowland und Beyonce aka Destiny's Child, 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de