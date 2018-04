Sie war bisher eigentlich stets als eine der größten Diven der Film- und Musikbranche bekannt. Doch heute scheint Jennifer Lopez (48) niemanden mehr mit ihren Star-Allüren zu tyrannisieren. Während früher alles stets ganz nach J.Lo's Vorstellungen sein musste, ist die Sängerin mittlerweile offensichtlich ganz entspannt, wenn man Quellen Glauben schenken kann. Ob das wohl an der Liebe zu Baseball-Star Alex Rodriguez (42) liegt?

Das Musik-Schauspiel-Multitalent scheint wirklich nicht mehr mit verrückten Ansprüchen auffallen zu wollen. "Jennifer ist mit dem Alter sanfter geworden. Sie hat keine strenge Liste mit Bedingungen mehr, bevor sie irgendwo auftaucht", erklärte jetzt ein Insider gegenüber dem Hollywood-Portal Naughty Gossip. Offenbar hatte die 48-Jährige erst kürzlich ein Schlüsselerlebnis: "Bei einem Interview vor Kurzem war das Personal in Sorge, weil sie J.Lo's Lieblingsbirnen nicht finden konnten und geschockt, als es sie nicht interessierte." Danach soll "Jenny from the Block" sogar über den Vorfall gelacht haben.

Noch vor wenigen Jahren zitterten Veranstalter auf der ganzen Welt, wenn sich die Musikerin ankündigte. Schließlich hatte die "Shades of Blue"-Darstellerin stets ganz bestimmte Ansprüche. So musste in ihrer Garderobe immer alles weiß sein, als Deko mussten ein Dutzend weiße, ecuadorianische Rosen und weiße Ledersofas bereitstehen, und sogar das Essen sollte weiß sein. Zudem soll die zweifache Mutter extrem arrogant gewesen sein, wie Cosmopolitan damals berichtete. Diese Zeiten scheinen tatsächlich Vergangenheit zu sein. Vielleicht hat Lover Alex die Diva ja gezähmt.

Jason Merritt/Getty Images Jennifer Lopez bei den Oscars 2015

All Access Photo / Splash News Alex Rodriguez und Jennifer Lopez beim Verlassen das Restaurant Craigs

Nancy Rivera / Splash News Jennifer Lopez bei Dreharbeiten zu "Second Act" in New York

