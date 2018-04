Ob dieses Treffen wohl zu Zickenkrieg führte? Die Let's Dance-Profis Kathrin Menzinger (29) und Vadim Garbuzov (30) arbeiten nicht nur als Tanzpaar zusammen, auch in Liebesdingen waren sie sieben Jahre lang gemeinsame Wege gegangen. Vor etwa zwei Jahren beendeten sie ihre Beziehung allerdings und sind seitdem beste Freunde. Promiflash verriet Vadim kürzlich, er ist inzwischen wieder frisch vergeben. Jetzt brachte der Tänzer seine beiden Blondinen bei einem Treffen zusammen – ob es da wohl zu Spannungen kam?

Auf Instagram hielt sich Vadim mit Einblicken in seine neue Beziehung bisher zurück. Lediglich in seiner Story tauchte Neu-Flamme Nicky ab und zu auf. Jetzt veröffentlichte der Profisportler endlich das erste Bild mit seiner Liebsten. Das Besondere: Auch Tanzpartnerin und Ex-Freundin Kathrin ziert das Pic. "Meine zwei Blondinen und ich an einem sonnigen Nachmittag in Wien", schrieb der Österreicher dazu und ließ damit keinen Zweifel: Die beiden wichtigsten Frauen in Vadims Leben, abgesehen von seiner Mama, verstehen sich bestens.

Da Kathrin und Vadim gemeinsam als Tanzpaar arbeiten, verbringen sie viel Zeit miteinander. Gerade jetzt trainieren die fünfmaligen Weltmeister im Showdance, um am Wochenende ihren sechsten Titel einheimsen zu können. Für Nicky sei das aber überhaupt kein Problem, wie der Wiener Promiflash kürzlich verriet: "Sie hat ja auch getanzt, war zum Beispiel auch nicht mit ihrem Tanzpartner zusammen, also da ist das Verständnis da."

