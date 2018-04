Die Enthüllungen reißen nicht ab! In den vergangenen Tagen brach ein wahrer Schlagzeilensturm über Neu-Mama Khloe Kardashian (33) und NBA-Star Tristan Thompson (27) herein. Kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes kam nun ans Licht, dass der Profisportler nicht nur fremdgeflirtet, sondern seine schwangere Freundin auch betrogen haben soll. Bisher war von vier Frauen die Rede – jetzt kommt aber offenbar noch eine Fünfte hinzu: Angeblich hielten Tristan und sie monatelang Kontakt!

Über die Einzelheiten inklusive Fotobeweisen berichtete nun Daily Mail: Demnach wurde der frischgebackene Vater erstmals im November 2017 mit einer Verkäuferin namens Tania gesichtet. Gemeinsam sollen sie das Four Seasons Hotel in Manhattan verlassen haben, nachdem sie sich einen Abend zuvor in einem Club kennengelernt hatten. Zu diesem Zeitpunkt war Khloe schätzungsweise im fünften Monat – nur wenige Wochen später verkündete die 33-Jährige ihre Schwangerschaft. Im Februar dieses Jahres soll die unbekannte Blondine sogar nach Boston gereist sein und im Publikum gesessen haben, während sich Tristan mit den Cleveland Cavaliers ein Match gegen die Boston Celtics lieferte. Das letzte dokumentierte Treffen der zwei habe am 24. März 2018 stattgefunden: Damals wurden Tristan und Tania angeblich im New Yorker Nachtclub Pergola gesichtet.

Ihre gemeinsame Partynacht haben die beiden allem Anschein nach auch gemeinsam beendet: Tania soll den Club verlassen und in ein wartendes Auto gestiegen sein – der 27-Jährige sei ihr kurze Zeit später gefolgt. Zudem soll Tristan laut dem Onlinemagazin an diesem Abend nicht vor seiner mitternächtlichen Sperrstunde ins Four Seasons zurückgekehrt sein. Was meint ihr – Flirt oder Affäre? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Jason Miller/Getty Images Tristan Thompson während des Spiels gegen die New York Knicks

Khloe Kardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

