Was denken die Twins über das Bewertungssystem? In der vergangenen Woche war für Heiko Lochmann (18) überraschend Schluss bei Let's Dance. Der YouTube-Star hatte mit 19 Punkten eine ordentliche Jurywertung bekommen, doch im Telefonvoting unterlag er dem deutlich schlechteren Tänzer Chakall. Die Fans des 18-Jährigen meckerten über angeblich belegte Leitungen und forderten ein neues Abstimmsystem. Und was sagt der ausgeschiedene Heiko zum "Schiebungsskandal"?

Promiflash traf die Lochis bei der ECHO-Verleihung in Berlin, wo Heiko ziemlich gelassen reagierte: "Ich habe mitbekommen, dass viele meinten, dass sie nicht durchkamen. Vielleicht sind es auch nur Gerüchte. Ich weiß es nicht, ich war ja in der Show und habe es nicht mitbekommen." Der Sänger scheint sein Aus inzwischen verdaut zu haben, man könne schließlich sowieso nichts mehr daran ändern.

Sein Zwillingsbruder Roman (18) konnte sich im Interview wegen der Zuschaueranrufe nicht beklagen. Kein Wunder, denn er hat mit seiner Tanzpartnerin Katja Kalugina (24) weiterhin Chancen auf den Sieg. Das Duo wagt sich am Abend an einem Contemporary zum Backstreet Boys-Klassiker "As Long As You Love Me".

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi Heiko Lochmann, "Let's Dance"-Kandidat 2018

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Kathrin Menzinger, Heiko Lochmann, Marta Arndt und Chakall in der dritten "Let's Dance"-Show 2018

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Katja Kalugina, Roman Lochmann, Heiko Lochmann and Kathrin Menzinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de