Wie lange muss Sido (37) noch auf seine Frau verzichten? Seine Liebste Charlotte Würdig (39) wirbelt momentan bei Let's Dance über das Parkett. Wenn es für die Moderatorin gut läuft, ist sie bis zum Sommer mit Proben und Auftritten für die Show beschäftigt. Während dieser Zeit fehlt die 39-Jährige zu Hause bei ihrem Mann und ihren zwei Kindern – die Teilnahme bei dem RTL-Format beansprucht schließlich viel Zeit. Sorgt dieser Umstand für Zoff bei den Eheleuten?

"Das Tanzen hat ihr Leben so ein bisschen übernommen gerade. Ich bin jetzt Hausmann. Ich hätte sie schon gerne wieder zu Hause", gab der Rapper in der Sendung Guten Morgen Deutschland zu. Trotzdem wünscht er seiner Gattin natürlich nicht, dass sie bald rausfliegt – im Gegenteil: "Ich gönne ihr schon, dass es so gut läuft", fügte er hinzu. Fazit: Bei dem Power-Couple sorgt Charlottes "Let's Dance"-Teilnahme zum Glück nicht für Streit.

Ein paar Späße konnte sich der Ex-Maskenträger aber trotzdem nicht verkneifen. Als er seine bessere Hälfte beim Training vor der dritten Entscheidungs-Show besuchte, nahm er den Tanzpartner seiner Frau ganz genau in Augenschein: "Im Fernsehen sieht er kleiner aus, der Valentin. Stabiler als ich dachte!", witzelte er in einem Einspieler der Sendung.

Andreas Rentz Charlotte Würdig und Valentin Lusin in der ersten "Let's Dance"-Show

Instagram / charlottewuerdig Valentin Lusin und Charlotte Würdig beim ersten "Let's Dance"-Training

Wenn.com Musiker Sido

