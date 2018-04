Starkicker David Beckham (42) und seine Frau Victoria (43) sind vierfache Eltern und überglücklich. Ihre Kids Harper (6), Cruz (13), Romeo (15) und Brooklyn (19) sind ein Herz und eine Seele. Immer wieder unternimmt der sechsköpfige Beckham-Klan gemeinsame Urlaube und Ausflüge, fernab von Arbeit und jeglichem Medienrummel. Zuletzt ging es für das Paar und seine Kids in die Stadt der Liebe: Sie verbrachten einen ganzen Tag als ganz normale Familie im Disneyland.

Wer liebt sie nicht, Freizeit- und Themenparks mit Achterbahnen, Zuckerwatte und Co?! Vic und David scheinen jedenfalls große Fans zu sein! Und ihre Sprösslinge ebenfalls. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte der 44-Jährige jetzt einen Schnappschuss, der ihn strahlend umringt von Töchterchen Harper und Söhnchen Cruz zeigt. "Ein Hammer-, Hammer-, Hammertag im Disneyland", kommentierte der stolze Familienvater seinen Post. Auch die Modedesignerin ließ es sich nicht nehmen, ihre Follower in ihrer Instagram-Story über den harmonischen Family-Day auf dem Laufenden zu halten. Ein Video vor der typischen Kulisse des berühmten Vergnügungsparks, in dem ein bläulich leuchtender Heißluftballon über die Dächer des idyllischen Schlosses schwebt, beschriftet sie mit den Zeilen: "Ich will unbedingt mit diesem riesigen Glitzerballon fliegen!"

Die Netz-Community des britischen Duos dürfte sich über solche Pics natürlich freuen. Immer wieder verzaubern sowohl die ehemalige Posh Spice als auch ihr Hottie-Husband mit einem Einblick in ihren Alltag als ganz gewöhnliche Familie. Sind euch die Beckhams sympathisch? Stimmt ab!

Victoria Beckham Instagram-Story von Victoria Beckham: Disneyland, Paris

Pascal Le Segretain/Getty Images David und Victoria Beckham auf der Paris Fashion Week

Clive Brunskill/Getty Images Romeo und David Beckham während eines Vater-Sohn-Ausflugs

