Jimmy Kelly (47) zeigt sich gerührt: Nachdem sich die Kelly Family zeitweise fast aus den Augen verloren hatte, feierte sie im vergangenen Jahr ein Riesencomeback! Über 500.000 verkaufte Platten und 40 ausverkaufte Konzerte zeigen, dass wohl auch die Fans auf die Reunion gewartet haben. Für den Musiker steht dieser erneute musikalische Durchbruch allerdings nicht an erster Stelle. Im Promiflash-Interview bei der diesjährigen ECHO-Verleihung verriet der dreifache Vater, was für ihn wirklich zählt: “Der größte Erfolg ist nicht all das, das geht alles vorbei. Der größte Erfolg ist, dass ich meine Geschwister wiedergefunden habe!”



