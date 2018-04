Sarah Lombardi (25) wagt einen völligen Neustart. Nach Monaten purem Chaos, Hass im Netz und privater Achterbahnfahrt lässt die junge Mama ihre Vergangenheit hinter sich und widmet sich der verheißungsvollen Zukunft. Der erste Schritt ins neue Leben führte die Brünette Anfang der Woche zum Frisör, wo sie sich ihr Markenzeichen, ihre lange Mähne, um 30 cm stutzen ließ. Mit frischem Look bereitet sie sich nun auf den Release ihrer neuen Single vor. Ebenfalls ein neuer Step in ihrem Leben: Sarah singt ab sofort komplett auf Deutsch – für die Promiflash-Leser ist das ein echter Segen.

Am Freitag ist es endlich soweit: Nach zweijähriger Musikpause erscheint Sarahs neue Single "Genau hier". Schon der Titel weckt die Neugierde der Fans, denn die schöne Ex-DSDS-Kandidatin singt ab sofort komplett in deutscher Sprache. Ob das gut ankommt? Die große Promiflash-Umfrage zeigt eine klare Tendenz. 1.807 User und damit mehr als 90 Prozent der Votingteilnehmer sehen nämlich einen Vorteil in deutschen Songs: "Super! Da versteht man wenigstens, was Sarah mit ihren Texten sagen will." Nur knappe 10 Prozent sind der Meinung, dass englische Texte besser zu ihr passen würden.

Für Sarah habe der neue musikalische Stil lediglich Vorteile. Im Bild-Interview erklärte sie: "All meine Gefühle, alles, was ich denke und was ich den Menschen über mich erzählen möchte, ist auf Deutsch besser." Dass das neue Kapitel für sie mit besonderen Emotionen einhergeht, bewies die Ex von Pietro Lombardi (25) bereits während ihres Frisurenwechsels. Dort vergoss sie nämlich bittere Tränchen – aber nicht nur aus Trauer um ihre geliebten Haare, sondern auch aus Freude an allem, was kommen mag.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi in Dubai

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi Instagram Post

