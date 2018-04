Eine Fashionista auf dem Vormarsch! Die kleine Sophia Cordalis (2) hat offenbar die Freude an Mode von ihrer berühmten Mutter geerbt. Daniela Katzenberger (31) zeigt sich nicht nur gerne selbst in coolen Outfits, sondern ist auch gelegentlich als Style-Beraterin im Fernsehen zu sehen. Ihre Ratschläge wird sie daheim aber wohl nicht los: Töchterchen Sophia stellt seine Garderobe selbst zusammen – süßer Mustermix inklusive!

Ihren Facebook-Fans zeigte Daniela jetzt einen süßen Familienschnappschuss, auf dem Papa Lucas Cordalis (50) glatt zur Randfigur gerät. Der Schlagersänger hebt seine kleine Sophia in die Luft, die dabei bunt zusammengewürfelte Kleidung trägt. Alles selbst ausgesucht, erklärt Mama Dani: "Outfit designed by Sophia! Hab da gar nichts mehr zu melden." Wie es aussieht, fährt der Promi-Nachwuchs auf Einhörner und Blümchen ab und lässt auch die absolute Lieblingsfarbe einfließen: Pink und rosa, wohin man schaut!

Daniela verriet Promiflash bereits Anfang November 2017, dass ihre Jüngste Spaß daran hat, sich selbst die Klamotten herauszusuchen. Modisch habe Sophia schon in ihrem zarten Alter ganz klare Vorstellungen. "Wenn’s das lila Kleid sein soll, dann muss es das lila Kleid sein und kein rosa Kleid. Also sie weiß schon ganz genau, was sie will", erzählte die Moderatorin. Die Zweijährige eifert ihrer Mama sogar auch in Sachen Styling-Beratung nach und macht dabei auch vor Opa Costa Cordalis (73) nicht Halt.

Facebook / katzenberger.daniela Lucas Cordalis und Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Daniela Katzenberger / Facebook Costa Cordalis mit seiner Enkelin Sophia Cordalis

