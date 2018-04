Kendall Jenner (22) scheint kein großer Fan von Scott Disick (34) und Sofia Richies (19) Liebesbeziehung zu sein. Seit sich der Ex ihrer großen Schwester Kourtney Kardashian (38) ihre Kindheitsfreundin angelte, ließ das Topmodel keine Gelegenheit aus, um gegen diese zu wettern. Ob sich der Zickenkrieg zwischen der Tochter von Lionel Richie (68) und dem Topmodel auch auf Kendalls Beziehung zu Scott auswirkt? Offenbar nicht. Das Duo stürzte sich jetzt gemeinsam in ein Fallschirmabenteuer.

Den Ausflug postete Kendall sogar demonstrativ auf ihrem Instagram-Account. "Wir haben es geschafft", schrieb die 22-Jährige zu gleich zwei Schnappschüssen mit dem Dreifachpapa. Auf dem ersten Pic stehen die beiden in unternehmungslustiger Pose neben einer Palme – in kompletter Montur, fertig für den Absprung. Das zweite Bild zeigt Scott und Kendall neben ihren ausgebreiteten Fallschirmen. Kendall hält gut gelaunt beide Daumen in die Luft. Da haben zwei ganz sicher keinen Streit miteinander.

Ob dieser Ausflug aber auch bedeutet, dass Kendall ihre Sofia-Wut beiseitelegt? Erst kürzlich teilte sie gegen die 19-Jährige aus. Nachdem die Musikertochter via Social Media um ihren verstorbenen Schimmel trauerte, hatte Kendall stolz ihr neues Pferd im Netz präsentiert. Das Pikante: Sie gab ihrem neuen Haustier denselben Namen, Dragon. Was glaubt ihr – ist am Ende auch zwischen Kendall und Sofia alles im Lot? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Scott Disick nach ihrem Fallschirmsprung

Splash News Scott Disick und Sofia Richie in einem Cafe in Venedig

Instagram / sofiarichie Sofia Richie mit ihrem Pferd namens Dragon

