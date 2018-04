Nach einem Jahr Twitter-Pause wieder zurück und schon löst Rapper Kanye West (40) eine Kontroverse nach der nächsten aus! Nicht nur, dass seine ersten Tweets als Diss gegen Khloe Kardashians (33) Freund Tristan Thompson (27) verstanden werden könnten. Nein, er enthüllt auch gleich ein paar Tattoo-Designs für das neueste, geplante Körperkunstwerk. Der Name seines Sohnes Saint (2), verewigt auf seinem Nacken, soll es werden – aber warum gibt es für die Töchter North (4) und Chicago keine Erinnerungen, die unter die Haut gehen?

Des Rätsels Lösung: North hat schon längst ein eigenes Papa-Tattoo. Das enthüllte die Ehefrau des Musikers, Kim Kardashian (37), schon 2015 via Instagram. Damals ließ sich Kanye in römischen Zahlen die Geburtsdaten seiner verstorbenen Mama Donda und seines Töchterchens auf die Innenseite der Handgelenke stechen. Für Chicago scheint zwar noch kein Tattoo geplant, aber das wird sicher kommen. Schließlich ist der Designer dafür bekannt, seine Haut als Leinwand gebrauchen zu lassen.

Auf seinen Armen verewigte er eine Liste von Songs, die eine tiefe Bedeutung für ihn haben, wie Kanye dem Sender MTV verriet: "Ich habe eine Menge Lieder auftätowieren lassen, die mein Leben geändert haben, die an einem Punkt meiner Karriere eine Menge bedeutet haben. Wenn meine Familie dann in einem Haus wohnt, das eine Million Dollar kostet, kann ich sagen, dass uns dieses Tattoo hierher gebracht hat." Außerdem trägt er einen Drachen auf dem linken Arm und ein Bild von Maria und dem Jesuskind. Was haltet ihr von Kanyes Tributen? Stimmt ab!

Instagram / kimkardashian Saint West, der Sohn von Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Bestätigt Kanye Wests Handgelenk-Tattoos

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Ehemann Kanye West und den Kids Chicago, Saint und North

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de