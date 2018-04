Also doch! Khloe Kardashian (33) enthüllt endlich den Baby-Namen ihrer ersten Tochter und hat sich tatsächlich für einen Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben T entschieden. Das verriet der Reality-TV-Star nämlich schon im März via Social Media. Entgegen der Wünsche ihrer Mutter Kris Jenner (62) und ihrer Schwestern trägt die kleine Maus allerdings trotzdem den Nachnamen ihres Vaters, des Basketball-Profis Tristan Thompson (27). Das dürfte Kim (37), Kourtney (38) und Co. gar nicht freuen, soll der ihrer Schwester doch während der Schwangerschaft fremdgegangen sein!

Noch hat sich die Familie allerdings nicht offiziell geäußert. Dafür kann die ganze Welt über den Namen des neuesten Mitgliedes des Kardashian-Jenner-Klans diskutieren. Nach Baby Chicago, der Tochter von Kim und Rapper Kanye West (40), und Baby Stormi, der Tochter von Kylie Jenner (20) und Musiker Travis Scott (25), gehört jetzt True Thompson zur Familie!

Das berichtete die junge Mutter via Instagram: "Unser kleines Mädchen, True Thompson, hat vollständig unsere Herzen gestohlen und wir sind überwältigt von der LIEBE. So ein Segen, diesen Engel in der Familie willkommen zu heißen! Mama und Papa lieben dich, True!" Was haltet ihr von dem Namen der Kleinen? Stimmt ab!

Instagram/khloekardashian Baby-Deko von Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

