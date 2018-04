Diese beiden sind immer noch total in love! Seit Monaten halten sich die hartnäckigen Gerüchte um Mike Heiter und Elena Miras: Trotz ihres schon bald schlüpfenden Sprosses sollen die werdenden Eltern schon wieder getrennte Wege gehen. Promiflash traf die Love Island-Stars auf der Fitness- und Bodybuildingmesse FIBO in Köln – und dort war keine Spur von einem Liebes-Aus zu erkennen! Ganz verliebt schmusten und knutschten die zwei. Mike verriet zudem, was er über die Spekulationen denkt: "Eigentlich ignoriere ich so was, die wollen sich irgendwie nur in den Mittelpunkt drängen!"



