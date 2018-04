Bald wird wieder geflirtet, was das Zeug hält! Am 9. Mai läuft zum ersten Mal Bachelor in Paradise in Deutschland und die liebshungrigen Singles der RTL-Kuppelsendung sind keine Unbekannten: Verschmähte Bachelor-Kandidatinnen und Bachelorette-Teilnehmer bekommen eine zweite Chance und wollen ihr Glück unter der thailändischen Sonne finden. Mit Oliver Sanne (31) ist bislang nur ein ehemaliger Blumenverteiler unter den 14 Gesichtern dabei. Er soll aber nicht der einzige frühere TV-Junggeselle bleiben!

Zur bisherigen Truppe soll Paul Janke (36) hinzustoßen – so lauten zumindest die jüngsten Informationen von Gala. Der Hamburger würde aber nicht von Anfang an, sondern als Nachrücker mitmachen. Denn zum Konzept von "Bachelor in Paradise" gehört ein wechselnder Cast. Immer wieder fliegt ein Mitglied raus. Neue Männer und Frauen kommen dafür hinzu und mischen die bisherigen Liebeskonstellationen auf. Es könnte also gut möglich sein, dass das Male-Model Teil des Formats sein wird. Die Namen der Nachzügler sind bisher noch nicht bekannt.

Paul war der zweite Rosenkavalier der Show-Geschichte und hatte 2012 nach der großen Liebe gesucht. Sein Herz und sein letztes Dornengewächs hatte der DJ Anja Polzer (33) gegeben. Ihre Beziehung hielt nach dem Ende der Dreharbeiten nur drei Monate und zerbrach dann. Glaubt ihr, dass der 36-Jährige wirklich zum zweiten Mal im TV auf Freundinnen-Schau geht? Stimmt ab!

Clemens Bilan / Getty Images Paul Janke im Dezember 2016

Anzeige

Instagram/jankepaul Paul Janke, TV-Darsteller

Anzeige

Eva Napp/WENN Paul Janke und Anja Polzer bei dem "Let's Dance"-Finale 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de