Im Mai geht die Rosenjagd unter der Sonne Thailands weiter: Bei Bachelor in Paradise nutzen verschmähte Kuppelshow-Kandidaten ihre zweite Chance auf die große Liebe. Die ersten liebeshungrigen Singles stehen bereits fest – bei diesen soll es allerdings nicht bleiben. Seit Wochen im Gespräch sind auch die beiden Bachlorette-Buddys Niklas Schröder (29) und Sebastian Fobe (32). Aber hätten die Jungs überhaupt Bock auf das Flirtformat? Promiflash hat im Vorfeld bei den Schnittblumensammlern nachgefragt – und besonders Mützen-Fan Nik zeigt sich schwer begeistert: "Also sollte ich bei ‘Bachelor in Paradise' mitmachen, dann würde ich mich darüber freuen, wenn Johannes und Sebi, meine Rosenbrüder, dabei sind."



