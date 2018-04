In diesem Jahr können Fußballfans schon vor der WM ihre Trikots einweihen. Ab dem 26. April erzählt Regisseur Nick Park, der bereits die Knete-Helden “Wallace & Gromit” zum Leben erweckte, mit dem animierten Streifen "Early Man – Steinzeit bereit" die Geschichte des Sports völlig neu. Moderatorin Palina Rojinski (32) leiht der weiblichen Hauptfigur Goona ihre Stimme. Bei der Kinopremiere in Berlin verrät sie Promiflash: "Goona ist so eine coole Braut. Goona ist für mich die allererste Feministin!"



