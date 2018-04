Die Fans zittern und können den Staffel-Start kaum noch erwarten! In den USA flimmert die 14. Staffel von Grey's Anatomy schon seit September über die Bildschirme, in Deutschland gehen die neuesten Folgen der populären Arztserie am 25. April auf Sendung. Eingefleischten Supportern wird die lange Zeit des Wartens jetzt mit einem zuckersüßen Bonbon erleichtert: Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (48) gibt ein paar Hinweise zur heiß ersehnten neuen Staffel!

Auf Twitter stand die Meredith Grey-Mimin ihren Followern Rede und Antwort. Ein ungeduldiger Fan wollte beispielsweise wissen, wie die letzte Folge des erfolgreichen Krankenhausformates ausgeht. Daraufhin fragte er Ellen, ob sie die finale Episode in drei Wörtern beschreiben könne. "Ich kann es sogar mit zwei beschreiben – nicht leicht", postete sie als Antwort auf der Kurzmitteilungsplattform.

Eines scheint also sicher zu sein: Das Finale verspricht – in gewohnter Grey's-Manier – Spannung pur. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings – die beiden beliebten Charaktere April Kepner (Sarah Drew, 37) und Arizona Robbins (Jessica Capshaw, 41) werden die Serie verlassen. Da können Fans schon mal die Taschentücher holen und sich auf ein dramatisches Ende der 14. Staffel gefasst machen.

