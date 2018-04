Neue tragische Details zum Krankheitsverlauf von Katie Price' (39) Mutter Amy! Im September teilte das britische Model Katie zum ersten Mal das Schicksal ihrer schwer kranken Mum mit der Öffentlichkeit und gab bekannt: Die 64-Jährige leidet an einer chronischen, unheilbaren Lungenerkrankung. Damals schätzten Ärzte ihre Lebenszeit auf drei bis fünf Jahre. Doch offenbar könnte schon eine harmlose Erkältung zum Tod führen!

In einem Interview mit dem Magazin Now offenbarte das ehemalige Playboy-Model: Nach der Diagnose musste ihre Mutter ihr komplettes Leben umkrempeln. Denn überall lauere ein Risiko, allein Treppensteigen bereite unglaubliche Schwierigkeiten. "Wenn sie jetzt nur eine harmlose Erkältung bekommt, dann könnte sie innerhalb eines Monats sterben – so schlimm steht es um sie" , offenbarte die Blondine in dem Gespräch. Katie selbst hatte sich nach der Diagnose in Therapie begeben, um die Angelegenheit besser zu verarbeiten – und um stark für ihre große Familie sein zu können. Denn auch die Kinder der 39-Jährigen belastet die Krankheit ihrer Oma. "Es ist hart für sie", sagte Katie.

Doch wie geht Katies Mum mit ihrer tödlichen Erkrankung um? Wie ihre Tochter berichtet, soll sie offenbar versuchen, das Beste aus der tragischen Situation zu machen und unternehme so viel wie möglich. Derzeit ist sie sogar auf einer Kreuzfahrt.

Katie Price/Instagram Katie Price und ihre Mutter Amy

Instagram / officialkatieprice Katie Price und ihre Kinder

Getty Images Europe Katie Price bei der Filmpremiere "50 Shades of Grey" in London

