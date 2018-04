Seit drei Jahren ist Schauspielerin Cameron Diaz (45) mit Good Charlotte-Rocker Benji Madden (39) verheiratet und seitdem heizt das Paar regelmäßig die Gerüchte um eine Schwangerschaft an. In der letzten Zeit hat sich Cameron immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und erklärte erst Ende März ihr Karriereende – weil die ärztlichen Behandlungen angeschlagen haben? Bei einer Party ihrer Freundin Gwyneth Paltrow (45) war zumindest eine sehr verdächtige Wölbung in der Bauchgegend zu erkennen. Ein offizielles Statement gibt es bisher nicht, aber wenn die Spekulationen stimmen, kann Cameron ihr Geheimnis sowieso nicht mehr lange für sich behalten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de