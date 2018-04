Noch mehr Kardshian-Kids? Mit Kim Kardashians (37) drittem Kind wurde der diesjährige Kultfamilien-Babyboom eingeläutet. Nachdem Chicago West durch eine Leihmutter im Januar das Licht der Welt erblickt hatte, folgten im Februar Kylies (20) Baby Stormi Webster sowie vor wenigen Tagen Khloes (33) Töchterchen True Thompson. Jetzt scheint es so, als würde das nächste Klan-Baby nicht lange auf sich warten lassen: Kim und Kanye (40) sollen nämlich schon längst über einen vierten Spross nachdenken!

Ein Insider verriet gegenüber dem US-Magazin People, dass Kim erste Überlegungen sogar schon während der Schwangerschaft angestellt hätte: "Noch bevor Chicago geboren wurde, hat Kim darüber geredet, dass sie die Leihmutter fragen möchte, noch ein Baby auszutragen." Kim sei absolut glücklich mit dem Prozess gewesen und begeistert von der Leihmutter. "Sie ist so happy mit der fünfköpfigen Familie. Sie will die Familie sogar noch weiter vergrößern!", so die Quelle weiter.

Schon im Januar wurden erste Gerüchte laut, dass das Glamour-Paar ein weiteres Kind via Leihmutterschaft plane. Damals dementierte Kimmy das Gemunkel allerdings eindeutig mit den Worten "Fake News". Ob sie es sich jetzt wohl doch anders überlegt hat? Was glaubt ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West bei Chrissy Teigens Geburtstagsparty

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Ehemann Kanye West und den Kids Chicago, Saint und North

Dimitrios Kambouris / Getty Kanye West und Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in New York

