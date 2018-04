Offenbar ist der Let's Dance-Knoten für Bela Klentze (29) geplatzt! Im großen 90er-Special des beliebten RTL-Showformats tanzte sich der Alles was zählt-Star am vergangenen Freitag in die Herzen der Zuschauer, und das gemeinsam mit seiner Profipartnerin Oana Nechiti (30). Die emotionale Rumba zum Ten Sharp-Megahit "You" rührte die Jury, die die gute Performance mit 20 Punkten belohnte – im Vergleich zu den vorherigen Leistungen eine deutliche Steigerung. Im Interview mit Promiflash verriet Oana jetzt, wie sie Belas bisherige Entwicklung einschätzt.

Wie Promiflash live vor Ort beobachtete, war Bela in der vergangenen Sendung viel gelöster als in den anfänglichen Shows. Selbst in den Werbepausen tanzte der Hottie und lachte ausgelassen. Sein Coach erklärte die Veränderung seines Schützlings folgendermaßen: "In den ersten Shows hat man einen hohen Anspruch an sich selbst. Da konzentriert man sich erst einmal auf die Leistung und die Erwartungen, die man erfüllen sollte. Ich glaube, dass Bela einfach Zeit gebraucht hat, um mit dem Studio und allem drum herum warm zu werden. Jetzt, in Show vier, merkt man, dass er diese Welt versteht." Die 30-Jährige fügte außerdem hinzu, dass sie neuerdings beobachtet habe, dass ihr Schützling richtig "tanzsüchtig" geworden sei.

Der Soap-Darsteller selbst stimmte seiner strengen Trainerin zu. "Das alles muss erst einmal in den Körper rein, aber wenn man es dann spürt und man nicht mehr nachdenken muss, dann kann man auch endlich (...) loslassen und erzählen. Heute habe ich das erste Mal wirklich gezeigt, wie es in mir aussieht – und das erfordert viel Mut. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe", gestand er. Ob er nächste Woche auf dem Parkett wieder überzeugen kann?

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti in "Let's Dance"-Show vier

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze bei "Let's Dance"

