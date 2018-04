Viva Mexiko! Die Bride-to-be Gwyneth Paltrow (45) hat Anfang des Jahres ihre Verlobung mit dem Glee-Produzenten Brad Falchuk (47) mithilfe ihres eigenen Magazins Goop bestätigt. Seit Kurzem wird gemunkelt, die "Shakespeare in Love"-Darstellerin soll sogar schon geheiratet haben. Was definitiv schon stattgefunden hat, ist ihre Bachelorette-Party – und die hatte es in sich: Die Blondine und ihre VIP-Freundinnen ließen es in einem mexikanischen Luxusresort krachen!

Laut Page Six soll Cameron Diaz (45) das ganze Spektakel angezettelt haben: Zuerst verfrachtete sie die ganze zwölfköpfige Mädelsgang – ein Mix aus alten Kindheitsfreunden von Gwyneth und ihren Promi-Freunden – in einen Privat-Jet und ab ging es nach Los Cabos, Mexiko. Nach dem anstrengenden Flug wurde sich erst im 7000 Dollar pro Nacht teurem Luxusresort frisch gemacht, anschließend gönnten sich die Frauen ihrem Wein. Die zukünftige Braut ist eigentlich für ihren extrem gesunden Lifestyle bekannt – machte aber augenscheinlich gerne eine Ausnahme. Immerhin feiert man nicht alle Tage mit den Besties am Sandstrand der mexikanischen Riviera! Auf Instagram teilte die 45-Jährige mit einem Bikini-Schnappschuss ihre gute Laune.

Dies wird die zweite Ehe für den Hollywoodstar sein. Dem People Magazin verriet sie, wie aufgeregt sie trotzdem sei und dass sie sich wieder wie 21 fühle. Damals hatte sie nämlich keine richtige Hochzeit mit allem Drum und Dran, ihr Ex-Mann Chris Martin (41) und sie sind 2013 einfach durchgebrannt.

Gwyneth Paltrow/Instagram Schauspielerin Gwyneth Paltrow in Los Cabos, Mexico

Instagram / giancarlogiammetti Brad Falchuck und Gwyneth Paltrow, Produzent und Schauspielerin

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

