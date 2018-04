Zwischen ihnen herrscht auch hinter geschlossenen Palasttüren kein böses Blut – jedenfalls nicht mehr! 1997 schockierte der Tod von Prinzessin Diana die gesamte Welt, am schlimmsten war der Verlust jedoch für ihre beiden Söhne Prinz William (35) und Prinz Harry (33). Auch ihr Vater Prinz Charles (69) trauerte, dabei soll er die Mutter seiner Kinder jahrelang mit Camilla Parker Bowles (70) betrogen haben. Nur drei Jahre nach dem tragischen Ableben von Lady Di heiratete Charles seine Geliebte sogar – seitdem ist Camilla fester Bestandteil der britischen Königsfamilie. Für einen war diese Tatsache aber nicht immer leicht: Harry hatte große Probleme mit seiner Stiefmutter!

Das verriet jetzt die britische Royal-Expertin Katie Nicholl gegenüber Gala. Die Beziehung zwischen dem damaligen Teenager und der neuen Frau seines Vaters sei anfangs ziemlich schwierig gewesen. Heute käme der Bräutigam in spe aber gut mit der 70-Jährigen zurecht: "(...) Sie macht ihren Papa glücklich, und das schätzen die Jungs natürlich sehr. Und was Harry gerade sehr erfreut: Die Herzogin ist wirklich sehr freundlich zu Meghan (36) und gibt sich große Mühe, ihr den Weg in die Familie zu ebnen."

Ob Camilla mit der Verlobten ihres Stiefsohns mitfühlt? Immerhin teilen die Frauen mehr oder weniger das gleiche Schicksal – die beiden hatten es am Anfang alles andere als leicht und mussten sich ihren Platz an der Seite ihrer Liebsten erst erkämpfen. Richtig ernst wird es für Meghan dreizehn Jahre nach Camillas Hochzeit mit Charles: Am 19. Mai wird die ehemalige Schauspielerin Harry auf Schloss Windsor das Jawort geben.

Hugo Burnand/Pool/Getty Images Die Royals bei der Hochzeit von Prinz Charles (m.) und Camilla (m.)

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Camilla Parker Bowles, Herzogin von Cornwall

Ben Birchall - WPA Pool / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry in Cardiff

