Wann drückt Sido (37) endlich im Studio die Daumen? Charlotte Würdig (39) tanzte sich in der vergangenen Woche auf dem Let's Dance-Parkett nur knapp in die fünfte Entscheidungsshow. Auch wenn sie sich laut Jurybewertung zwar im Mittelfeld platzierte, bekam sie nicht genügend Anrufe und musste bis zum Schluss zittern. Würde da beim nächsten Mal ein wenig mentale Unterstützung durch den Ehemann helfen? Charlotte verriet jetzt: Sie hätte nichts dagegen, wenn Sido mal im Publikum mitfiebern würde!

In der vergangenen Episode wurde es emotional auf der Tanzfläche: Roman (18) brachte seinen Bruder Heiko (18) mit seinem Contemporary zum Weinen, Thomas Hermanns (55) legte für seinen Ehemann eine erstklassige Rumba hin. Promiflash traf Charlotte nach der Show zum Interview und hakte nach, ob die Blondine sich nicht wünschen würde, ihren Liebsten auch einmal unter den Zuschauern zu sehen: "Ja, klar! Wenn es passt, dann passt es!", zeigte sich Charlotte entspannt. Während der Zitterentscheidung verschwendete sie aber dennoch keinen Gedanken an die fehlende bessere Hälfte: "In dem Moment denke ich nicht an meinen Ehemann oder irgendwas. Da denke ich nur: 'Komm, macht es nicht so spannend und sagt, was los ist!'"

Die Turteltauben haben aber ja eigentlich sowieso eine andere sportliche Abmachung: Vor Staffelbeginn erzählte die Powerfrau in einem Interview, dass Sido erst gewillt sei, sich das Spektakel live anzusehen, wenn sie es ins Halbfinale schaffe.

Instagram / charlottewuerdig Sido und Charlotte Würdig

Andreas Rentz/Getty Images for InTouch Charlotte Würdig im Mazda Pop Up-Store im April 2017 in Düsseldorf

Andreas Rentz / Getty Images Valentin Lusin und Charlotte Würdig bei "Let's Dance"

