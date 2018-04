Muss es bei Hana Nitsche (32) während der Schwangerschaft eher etwas Süßes oder ein salziger Snack sein? Anfang März verkündete die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin superhappy ihre freudige Erwartung. Nach einem Jahr Beziehung werden die Brünette und ihr Liebster Chris Welch zum ersten Mal Eltern. Der wachsende Nachwuchs des Unterwäschemodels veränderte bei seiner Mama schon jetzt nicht nur ihren Bauchumfang – auch ihr Appetit ist inzwischen ganz anders: Auf diese Speisen kann Hana dank ihrer Murmel nicht verzichten!

Promiflash traf die Neu-Kalifornierin bei der Colgate White Night in Hamburg und hakte direkt mal nach: Was kommt aktuell denn auf den Teller? "Es ist ganz komisch. Ich bin eigentlich eine Naschkatze und ich liebe Schokolade. Und momentan ist es genau das Gegenteil, dass ich den Geruch von Schokolade nicht abhaben kann, was ich total merkwürdig finde!" Momentan müssten ihre Mahlzeiten ordentlich salzig werden – und dafür stellte die 32-Jährige sogar ihre eigentliche Ernährung um. "Ich mag eher salzige Sachen momentan, ich bin eigentlich auch Vegetarierin und die letzten Tage kamen dann so Burger-Gelüste!"

Der tierische Appetit der Frischverlobten war jedoch nicht von Anfang an so stark: In den ersten Monaten der Kugelzeit ging es Hana richtig mies! "Manchmal hatte ich gar keinen Appetit. Das lag aber eher daran, dass es mir die ersten drei Monate hundeelend ging. Ich hatte wirklich Schwangerschaftsübelkeit und musste mich auch oft hinlegen und schlafen!" Jetzt fühle sie sich jedoch so fit und wohl, wie nie – und freue sich umso mehr auf ihren Mini-Schatz.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, ehemalige Teilnehmerin bei "Germany's next Topmodel"

Becher/WENN.com Hana Nitsche bei der Colgate White Night in Hamburg

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, deutsches Model

