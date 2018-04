Mal kurz, mal lang, dann braun, dann blond – Sarah Harrison (26) hat in diesem Jahr gefühlt schon jede Frisur ausprobiert. Anfang des Jahres entschied sich die YouTuberin für einen angesagten Longbob – im März war der allerdings schon wieder Geschichte: Für einen Job ließ sich die Powerfrau dann vor wenigen Wochen blonde Extensions einsetzen. Doch auch denen geht es nun wieder an den Kragen! "Ich hab ja gesagt, dass ich die Haare hab lang machen lassen für gewissen Projekte und jetzt sind die gewissen Projekte vorbei und da es nächste Woche in die dominikanische Republik geht, werd ich sie mir jetzt wieder kurz machen", hielt sie die Fans in ihrer Instagram-Story auf dem Laufenden.



