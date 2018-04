Im GZSZ-Mauerwerk werden Partys gefeiert, Geschäfte abgeschlossen und vor allem wird dort gut gegessen! Leon Moreno, gespielt von Daniel Fehlow (43), gibt den Ton im Kiez-Club an und schwingt den Kochlöffel, um die Gaumen der Soap-Darsteller zu verwöhnen. Die Zuschauer müssen sich jetzt nicht mehr an den TV-Gerichten statt sehen, sondern können die Mauerwerk-Gerichte vom heimischen Herd aus nachkochen! Denn: Das erste GZSZ-Kochbuch ist auf dem Markt!

"Egal, ob Müsli-Früchte-Pizza, Paprika-Bruschetta mit Ziegenkäse, Couscous-Salat, Pfirsichkuchen oder Asia-Hähnchenspieße – mit 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten – Das Kochbuch' gelingt es, ein Stückchen vom 'Mauerwerk' auf jeden Tisch zu bringen", heißt es in einem offiziellen Statement von RTL. Als Goodie gibt es noch einige Fotos der Stars obendrauf.

Den Zeitpunkt hätten die Autoren nicht besser wählen können. Denn: Erst vor Kurzem wurde das Mauerwerk mit einer Riesenparty wieder aufgemacht. Nachdem John (Felix von Jascheroff, 35) betrunken mit einer Zigarette in der Hand im Club einschlief, stand der Schuppen in Nullkommanichts in Flammen und brannte komplett aus. Jetzt hat das Mauerwerk aber endlich einen neuen Look! Was sagt ihr zum Kochbuch? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

GZSZ-Kochbuch

John (Felix von Jascheroff) und Leon (Daniel Fehlow) im Mauerwerk

Das neue GZSZ-Mauerwerk

