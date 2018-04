Wer bringt das Parkett heute Abend zum Glühen? Nach dem Aus von Tina Ruland (51), Jessica Paszka (28), Heiko Lochmann (18) und Chakall sind noch zehn Promis bei Let's Dance und kämpfen um den Titel Dancing Star 2018. Nach den 80er- und 90er-Jahren steht die Sendung passenderweise unter dem Motto 2000er. Zu Songs von No Angels, Echt und Shakira (41) heizen die Stars und Profis dem Publikum ein. Doch wer ist euer Favorit?

Barbara Meier (31) feiert in der fünften Liveshow ihr Comeback. Sie hat in der vergangenen Woche eine Pause eingelegt, da ihre Großmutter verstorben war. Ob sich das Model trotz dieser emotionalen Ausnahmesituation auf seinen Cha-Cha-Cha konzentrieren kann? Auch Charlotte Würdig (39) steht unter besonderer Beobachtung. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (31) musste die Moderatorin in Show vier zittern, obwohl sie von der Jury eine recht passable Punktzahl bekommen hatte. Die Zuschauer waren zuletzt nicht so recht von ihr überzeugt.

Komiker Thomas Hermanns (55), der singende Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26) und YouTube-Star Roman Lochmann (18) begeisterten hingegen mit ihrer Performance und holten sich mit jeweils 28 Zählern die höchste Wertung der Juroren. Mit einem Contemporary zu "As Long As You Love Me" rührte Roman mit seinem Coach Katja Kalugina (25) sogar zu Tränen. Schafft es der 18-Jährige, diese Leistung zu wiederholen?

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Charlotte Würdig und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Roman Lochmann und Katja Kalugina bei "Let's Dance"

