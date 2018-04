Diese Show wird zur Herzensangelegenheit! Woche für Woche müssen sich die aufstrebenden Sängerinnen und Sänger von DSDS unter einem neuen Motto beweisen. Letztes Mal brachten die zehn Besten die TV-Bühne mit "Discofox"-Performances zum Rocken. Lediglich Emilija Mihailova und Isa Martíno lagen ihre Party-Hits nicht: Die Zuschauer wollten die beiden nicht noch einmal sehen. Die restlichen acht Kandidaten dürfen diese Woche wieder vor sich hin trällern – und zwar ihren Lieblingssong!

Welche Lieder die Teilnehmer mit Freude erfüllen, gab RTL ebenfalls bekannt: Michael Rauscher und Michel Truog (26) bringen das Studio mit den deutschen Zeilen zu "Schieß mich doch zum Mond" von Roger Cicero (✝45) und "Ich will nur" von Philipp Poisel (34) zum Schmachten. Casting-Küken Marie Wegener (16) sorgt mit Céline Dions (50) "My Heart Will Go On" für die Extraportion Gefühl. Ebenso ihre Konkurrentin Mia Gucek – sie singt den Eurovision Song Contest-Siegersong "Euphoria" von Loreen (34). Auch Giulio Arancios Version von Rag 'n' Bone Mans "Skin" trägt zum Emotionsrausch bei.

An einem gewissen Pepp wird es Samstagabend aber keinesfalls nicht mangeln: Mario Turtak verzaubert das Publikum mit Stevie Wonder (67) "Isn't She Lovely". Lukas Otte (20) performt "Life Is A Rollercoaster" von Ronan Keating (41) und Powerlady Janina El Arguioui (30) setzt dem kunterbunten Musikmix mit dem Chartstürmer "Respect" von Aretha Franklin (76) das rhythmische Sahnehäubchen auf.

Florian Ebener/Getty Images Michael Rauscher in der 1. Liveshow von DSDS

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Mario Turtak in der ersten DSDS-Mottoshow 2018

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui in der 1. Liveshow von DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de