Carolin Niemczyk (27) hatte es bei DSDS am Anfang nicht leicht! In der 15. Staffel der Castingshow sitzt die Glasperlenspiel-Sängerin neben Mousse T. (51), Ella Endlich (33) und Dieter Bohlen (64) in der Jury. Im Promiflash-Interview verriet die Musikerin, dass sie eine Weile gebraucht hat, um in ihre neue Rolle hineinzuwachsen: "Es war schon gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber es hat mir dann immer mehr Spaß gemacht. Als wir dann auch im Auslandsrecall waren, hatte ich wirklich unglaublich viel Spaß", erklärte sie beim Deutschen Musikautorenpreis 2018.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de