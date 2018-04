Neuer Look für TV-Sternchen Sarah Hyland (27)! Die Schauspielerin liebt es, sich regelmäßig neue Haar-Styles zu verpassen. Ob kurz oder lang, blond oder dunkel – Der Modern Family-Star probierte über die Jahre schon so einiges aus. Auch für ihre Rollen lässt sie gern mal den Friseur die Pinsel und Scheren schwingen. Nun überraschte die Beauty allerdings mit einer wahren Typveränderung: Sie trägt einen Pony.

Gemeinsam mit einigen ihrer Serienkollegen besuchte die Hollywood-Schönheit ein Red Carpet-Event und verzauberte dort Fans und Fotografen mit ihrer veränderten Haarpracht. Bei ihrem traumhaften Anblick wäre der wichtige Hintergrund der Veranstaltung sogar fast in den Hintergrund geraten. Die sogenannten "For Your Consideration Events" werden von den Programmen organisiert, um den Mitgliedern der Television Academy die Möglichkeit zu geben, ausgewählte Episoden des Formats zu sehen und mit dem Cast ins Gespräch zu kommen. Die Gäste werden später darüber entscheiden, welche Fernsehshows eine Nominierungen für den Emmy Award erhalten.

Für Sarah war das aber nicht nur ein schlichter PR-Abend. Die 27-Jährige genoss sichtlich die Zeit mit ihren Kollegen. Auch bei Instagram schwärmte sie von den Co-Stars: "Ich liebe diese Menschen von ganzem Herzen. Meine Familie!"

Amanda Edwards/Getty Images Serien-Cast beim FYC Event für "Modern Family"

Amanda Edwards/Getty Images Sarah Hyland beim FYC Event für "Modern Family"

Joe Scarnici / Getty Sarah Hyland bei den Golden Globes

