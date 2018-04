Bei dem ehemaligen DSDS-Teilnehmer Simon Gincberg aus der fünften Staffel hat sich in den vergangenen zehn Jahren viel getan! 2008 verliebte er sich bei der Castingshow in die Mit-Kandidatin Linda Teodosiu (26), nach dreieinhalb Jahren Beziehung folgte 2011 jedoch die ernüchternde Trennung. Doch für den 31-Jährigen läuft es mittlerweile privat und beruflich wieder richtig rund. Nicht nur im Job, sondern auch in der Liebe hat der Sänger sein Glück gefunden.

Seit 2015 sind Simon und seine Liebste Sanna Lindström verheiratet. Die zwei Turteltauben lernten sich in Vietnam kennen und verliebten sich ineinander. Auch sie ist keine Unbekannte: Schon seit einiger Zeit kann man sie auf Vox in der Show "Zwischen Tüll und Tränen" als Beraterin sehen. Die gebürtige Schwedin ist mit ihren hochwertigen Hochzeitskleidern eine gefragte Designerin geworden. Der gebürtige Korschenbroicher war sogar schon bei der Hochzeitsdoku zu sehen und unterstützt seinen Schatz tatkräftig.!

Denn Simon hat ein erfolgreiches Marketingstudium absolviert. Er ist – wie seine Frau – selbstständig und hilft nun Unternehmen und Influencern dabei, sich als eigene Marke auf dem riesigen Markt zu positionieren.

Patrick Hoffmann/WENN.com Simon Gincberg mit seiner Freundin Sanna Lindström im Europapark

Instagram / simongincberg Simon Gincberg mit einem Freund beim Grillen

